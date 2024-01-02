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سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالصواريخ ريف دمشق

2 يناير، 2024
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أعلن مصدر عسكري سوري اليوم الثلاثاء ان هجوما جويا إسرائيليا من اتجاه الجولان المحتل استهدف عددا من النقاط في ريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إن هجوما نفذه العدوان الاسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء أسفر عن أضرار مادية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، طالت ضربات الاحتلال الإسرائيلية سرية مدفعية تابعة لقوات النظام في محيط بلدة كناكر، يوجد فيها عناصر من حزب الله اللبناني.

وهذا الاستهداف الجوي الأول لسوريا خلال عام 2024، بعدما صعّدت وتيرة استهدافها للأراضي السورية، خصوصاً ضد مواقع تابعة لحزب الله، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم لحركة حماس على الكيان الصهيوني.

المصدر
وكالات
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2 يناير، 2024
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