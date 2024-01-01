استشهاد أسير فلسطيني جراء عملية اغتيال في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين استشهاد الأسير عبدالرحمن البحش (23 عاما) في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك ان الاحتلال نفذ عملية اغتيال جديدة بحق الأسير البحش الذي كان معتقلا في سجن (مجدو) منذ 31 مايو 2022 ومحكوم بالسجن لمدة 35 شهرا ليكون الشهيد السابع في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واضاف البيان ان جريمة اغتيال البحش في (مجدو) الذي شكل أحد السجون الذي شهد جرائم مروعة وعمليات تعذيب بحق الأسرى بعد السابع من اكتوبر الذي ارتقى فيه أربعة أسرى تؤكد ان الاحتلال ماض دون أي رادع أو أي اعتبار في تنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال بحق الأسرى إلى جانب جرائم التعذيب والتنكيل الممنهجة.

وأوضح البيان ان كافة الشهادات التي نقلها أسرى أفرج عنهم وشهادات نقلها المحامون إضافة إلى الشهادات التي حصلت عليها المؤسسات حول عمليات اغتيال معتقلين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر تؤكد أن عمليات التعذيب والضرب المبرح من قبل وحدات القمع ووحدات خاصة تابعة لجيش الاحتلال كانت السبب المباشر في استشهادهم.

واعتبر ان ما يجري بحق الأسرى هو امتداد لنهج الاحتلال وسياسته مشيرا الى ان الاحتلال كان يسعى قبل السابع من اكتوبر لإقرار قانون الاعدام وتطبيقه بحق الأسرى.

يذكر ان اعلام الاحتلال تحدث عن استشهاد بعض الأسرى الفلسطينيين اعتقلهم من قطاع غزة في معسكر (سديه تيمان) في (بئر السبع) دون ان يفصح عن هوياتهم أو أعدادهم.