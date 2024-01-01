دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع اليابان جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد وألحق أضرارا ببعض المناطق

دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع اليابان جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد وألحق أضرارا ببعض المناطق

أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف دولة الكويت مع اليابان حكومة وشعبا جراء الزلزال الذي ضرب وسط اليابان صباح اليوم الاثنين وتسبب في إلحاق الضرر لعدد من المناطق.

وأكدت (الخارجية) في بيان صحفي على سلامة المواطنين المتواجدين في اليابان إثر وقوع الزلزال وحتى ساعة نشر البيان وعلى ضوء تحذيرات السلطات اليابانية من موجات محتملة لفيضانات (تسونامي) قد تضرب البلاد في الفترة المقبلة.

وأهابت بالمواطنين المتواجدين في اليابان بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع الارشادات الصادرة من السلطات المحلية والتواصل مع سفارة دولة الكويت في طوكيو عند الحاجة على الأرقام التالية:

هاتف الطوارئ:

(819088849650 +)

هاتف السفارة:

(80334550361 +).