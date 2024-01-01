الأونروا تؤكد مقتل 142 من العاملين فيها منذ بدء العدوان على غزة

الأونروا تؤكد مقتل 142 من العاملين فيها منذ بدء العدوان على غزة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الاثنين أن عدد القتلى من العاملين فيها منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 142 شخصا.

وأضافت (أونروا) في بيان صحفي أن ما لا يقل عن 314 نازحا يلتجئون إلى ملاجئ الوكالة قد قتلوا وأصيب 1129 آخرون على الأقل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت أن عدد النازحين بلغ 1.9 مليون نازح ما يعادل 85 بالمئة من السكان الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع وقام بعضهم بالنزوح مرات عدة بحثا عن الأمان مشيرة إلى أن 1.79 مليون نازح يتلقون منها المساعدات.

وأوضحت أن هناك ما يقارب من 1.4 مليون نازح يلجؤون إلى 155 منشأة تابعة لأونروا في جميع محافظات قطاع غزة وأن نحو 400 ألف آخرين قريبون من تلك المنشآت ويحصلون على المساعدات من الوكالة.

ووفقا للسلطات الصحية بغزة فإن حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان بلغت 21978 شهيدا و57697 مصابا.