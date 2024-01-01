بريطانيا تؤكّد استعدادها لاتخاذ “إجراءات مباشرة” لردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الاثنين إن بريطانيا “مستعدة لاتخاذ إجراءات مباشرة” ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن الذين يهاجمون سفنا في البحر الأحمر.

وتأتي تحذيرات لندن فيما يتصاعد التوتر في هذا الممر الحيوي للملاحة مع إطلاق مروحيات أميركية النار الأحد على زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر.

وشن الحوثيون هجمات بمسيّرات وصواريخ على سفن مبحرة في هذا الممر الذي تعبر منه 12 في المئة من التجارة العالمية، مؤكدين أنهم ينفّذون هجماتهم تضامنا مع الفلسطينيين في خضم الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وبعد ساعات من الحادث الأخير، قال شابس إن بريطانيا قد تكثّف تدخلاتها العسكرية. وأسقطت مدمّرة بريطانية مسيّرة يشتبه في أنها تابعة للحوثيين في البحر الأحمر منتصف كانون الأول/ديسمبر.

وكتب شابس في صحيفة “ديلي تلغراف”، “نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات مباشرة ولن نتردد في اتخاذ إجراءات إضافية لردع التهديدات لحرية الملاحة في البحر الأحمر”.

وأضاف أن على الحوثيين “أن يفهموا جيدا: نحن ملتزمون محاسبة الأطراف الشريرة المسؤولة عن هجمات وعمليات مصادرة غير قانونية”.

ووصف شابس الوضع في المنطقة بأنه “اختبار للمجتمع الدولي” ستكون له تبعات على ممرات مائية أخرى قد تكون محور نزاع.

وتابع “إذا لم نحمِ البحر الأحمر، فقد يشجع ذلك أولئك الذين يسعون لتهديد أماكن أخرى، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي وشبه جزيرة القرم”.

وأوردت “ديلي تلغراف” أن لندن تضع خططا مع واشنطن لضربات عسكرية محتملة ضد الحوثيين، وذكرت أن بيانا مشتركا يوجه تحذيرا أخيرا للمتمردين لوقف هجماتهم أصبح وشيكا.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الأحد، إنه تحدث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان حول التوترات في البحر الأحمر.

وقال على وسائل التواصل الاجتماعي “أوضحت أن إيران تتحمل مسؤولية في منع هذه الهجمات”، مشيرا إلى “دعم طهران الطويل الأمد” للحوثيين.