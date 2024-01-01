المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الشعب الفلسطيني هو الذي يجب أن يتخذ القرار بشأن وضعه السياسي

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن دول العالم تحتفل بالعام الجديد في وضع يشهد فيه مسقط رأس السيد المسيح في فلسطين جرائم غير مسبوقة للكيان الإسرائيلي.

وأضاف كنعاني أن “الکيان الصهيوني يواصل جرائمه ويجب على المجتمع الدولي أن يقوم بواجباته الأخلاقية والإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني ووضع حد لتلك الجرائم”، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال كنعاني، عن الادعاءات بشأن إرسال أمريكا رسالة لإيران بخصوص فلسطين، “لا أستطيع تأكيد وتأييد مثل هذه الأخبار. ولإيران موقف واضح فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ونحن نتشاور مع مختلف الأطراف لإنهاء جرائم الکيان الصهيوني، کما نتشاور حول كيفية مساعدة الشعب الفلسطيني. وفيما يتعلق بفلسطين، نعتقد أن الشعب الفلسطيني هو الذي يجب أن يتخذ القرار بشأن وضعه السياسي.”

وأضاف كنعاني “أمريكا لم تكن يوما طرفا في الحل ولطالما كانت طرفا في الصراع. وقد أعلنت أمريكا مرارا وتكرارا، وعلى مختلف المستويات، أنها تعتبر نفسها ملتزمة بدعم الکيان الصهيوني؛ فكيف يكون لمثل هذا النظام الكفاءة في تقديم الحلول السياسية؟”

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن الاعتداءات الجوية والصاروخية للکيان الصهيوني على الأراضي السورية، “تعد انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتعتبر هذه التصرفات تهديدا للسلم والأمن الدوليين.”

وقال كنعاني، ردا على سؤال يتعلق بالعلاقات بين طهران وموسكو، “العلاقات الإيرانية الروسية تأتي في إطار سياسة الجوار ونشهد توسعا في العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسوف تتطور هذه العلاقات غير أن تطور العلاقات لا يعني أن البلدين يتفقان على كافة القضايا الدولية. فالدول تتابع وجهات نظر مبنية على مصالحها. ومن الطبيعي أن تكون لدينا وجهات نظر مختلفة حول بعض القضايا.”

وأضاف المتحدث أنه ما دامت العلاقات بين الدول مبنية على الاحترام المتبادل، فإن الاختلاف في الرأي مقبول.

وقال كنعاني، تعليقا على عضوية إيران في مجموعة بريكس، إن مجموعة بريكس اكتسبت وزنا أكبر مع انضمام أعضاء جدد ولقد أولينا دائمًا اهتماما بالفرص التي توفرها هذه المجموعة كونها توفر فرصا متعددة الأطراف لإيران وإحدى نتائج تحسين مكانة إيران الدولية هي عضويتها في بريكس.

وتابع كنعاني “العلاقات الإيرانية الصينية تتقدم. ولدينا بنية تحتية قانونية جيدة جدا في تطوير العلاقات بين البلدين. وستستمر هذه العملية هذا العام وسنشهد تحسنا في العلاقات بين البلدين.”