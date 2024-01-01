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وكيل شؤون طب الأسنان د. أحمد أسد يتفقد العيادات المناوبة بمراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظتي الفروانية والجهراء

1 يناير، 2024
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في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل خلال عطلة بداية السنة الميلادية الجديدة، تفقد الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور أحمد أسد عيادات الأسنان المناوبة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، في محافظتي الفروانية والجهراء.

تأتي الجولة للاطلاع على سير العمل، ومتابعة التنسيق بين قطاعات الوزارة، لتلبية احتياجات العيادات خلال العطلة.

وبهذه المناسبة ثمن الدكتور أسد جهود الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية المناوبة، مؤكدا انتظام العمل داخل هذه العيادات، متمنيا للعاملين فيها التوفيق، ومزيد من النجاحات خلال العام الجديد.

المصدر
وزارة الصحة
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1 يناير، 2024
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