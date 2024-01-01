مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ34 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

غادرت اليوم الاثنين الطائرة الإغاثية السعودية الـ34، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية “واس” أن الطائرة الإغاثية، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة،غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهة إلى مطار العريش الدولي المصري، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 24 طنا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وعبرت أمس السبت 11 شاحنة سعودية معبر رفح محملة بمواد غذائية وطبية؛ تمهيدا إلى دخولها لمتضرري قطاع غزة.

وبذلك يصل عدد الشاحنات التي عبرت المعبر157 شاحنة حتى الآن.