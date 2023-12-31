تركيا: زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب ولاية هكاري

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مساء اليوم الأحد ولاية هكاري ومناطق من البلاد.

وأضافت في بيان لها أن مركز الزلزال في قضاء يوكسك أوفا التابع لولاية هكاري جنوب شرقي تركيا وهو الثاني خلال أقل من ساعة.

وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 20:06 بالتوقيت المحلي بعد أن وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 19:37 مضيفة أن عمق الزلزال بلغ 2.25 كلم تحت سطح الأرض.

وأشارت إلى أنه لم تسجل أي خسائر بشرية ومادية على الفور فيما تتواصل أعمال المسح الميداني عقب الزلزال.

وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم وفي فبراير الماضي أسفر زلزال هائل جنوبي البلاد عن مقتل 50 ألف شخص ودمار هائل في عدة مدن.

وتسبب زلزال في إزميت على بعد حوالي 100 كلم جنوب شرق إسطنبول بمقتل 17 ألف شخص عام 1999.