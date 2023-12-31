الداخلية: القبض على تشكيل عصابي من الجنسية الأفريقية بتهمة تزييف وتزوير العملات النقدية

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهود قطاع الأمن الجنائي من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري حول الخارجين عن القانون أسفرت عن تمكن الإدارة العامة للمباحث الجنائية “إدارة البحث الجنائي والرخص” من القاء القبض على تشكيل عصابي من الجنسية الأفريقية بتهمة النصب والإحتيال على الأشخاص عن طريق تزييف وتزوير العملات النقدية حيث عثر بحوزتهما على آلة كهربائية وأوراق ملونة بحجم أوراق النقود، وعملات مزيفة ومواد اصطناعية يتم من خلالها إيهام الضحايا بصناعة النقود وتم إحالتهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

المصدر وزارة الداخلية