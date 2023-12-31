مدمرة أميركية تسقط صاروخين بالستيين مضادين للسفن أطلِقا من اليمن

أسقطت مدمرة أميركية السبت صاروخين بالستيين مضادين للسفن أطلقا من اليمن أثناء استجابتها لنداء استغاثة من سفينة حاويات أصيبت في هجوم آخر حسبما أعلن الجيش الأميركي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على وسائل التواصل الاجتماعي إن الصاروخين أطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران. وأضافت أن هذا هو الهجوم الـ23 على سفن تجارية منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

ووفقا للقيادة المركزية الأميركية، استجابت المدمرتان “يو إس إس غريفلي” و”يو إس إس لابون” لطلب المساعدة من “ميرسك هانغتشو”، وهي سفينة حاويات دنماركية ترفع علم سنغافورة قالت إنها أصيبت بصاروخ في البحر الأحمر.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية أنه خلال عملية الإنقاذ هذه، أسقطت المدمرة “يو إس إس غريفلي” صاروخين أطلِقا “في اتجاه سفن” الجيش الأميركي.

شن الحوثيون مجموعة هجمات بمسيّرات وصواريخ على سفن يقولون إنها “مرتبطة بالكيان الصهيوني”، وهي هجمات تهدد بتعطيل التجارة العالمية.

ويقول الحوثيون إنهم سيواصلون ذلك حتى دخول ما يكفي من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة الذي يقصفه الكيان الصهيوني وتحاصره بالكامل ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على الأراضي المحتلة.

وتعترف إيران بدعمها السياسي للحوثيين الذين يخوضون حربا منذ 2014 ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. لكن طهران تنفي تقديم معدات عسكرية لهم.