أيسلندا تحذر من احتمال ثوران بركاني جديد وسط تراكم الصهارة البركانية

أيسلندا تحذر من احتمال ثوران بركاني جديد وسط تراكم الصهارة البركانية

30 ديسمبر، 2023
0 7 دقيقة واحدة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأيسلندية اليوم السبت أن احتمالات حدوث ثوران بركاني جديد قرب قرية جريندافيك تتزايد فيما تتراكم الصهارة البركانية في مجموعة من الأنفاق والكهوف البركانية الجوفية.

وأضافت هيئة الأرصاد أن قطاعات من الأرض فى شبه جزيرة ريكيانيس، جنوب غرب العاصمة ريكيافيك، ارتفعت لمستوى مماثل لما حدث قبل الثوران السابق في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة : “فيما يستمر تراكم الصهارة البركانية أسفل سفارتسينجي، يزيد احتمال إندفاع جديد للصهارة وحدوث ثوران مع مرور كل يوم”، في إشارة إلى اسم النظام البركاني الذي تتم مراقبته.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن النشاط الزلزالي لم يكن بنفس حجم ما حدث في تشرين الثاني/ نوفمبر وأوائل كانون الأول/ ديسمبر، ويعود ذلك على الأرجح إلى تنفيس وتحرر “الضغط الشديد فى المنطقة” حيث خفت حدة الضغط نتيجة للثوران السابق.

واستمر الثوران لعدم أيام وكان الرابع في شبه الجزيرة خلال ثلاثة أعوام.

المصدر
د ب أ
الوسوم
30 ديسمبر، 2023
0 7 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

عودة مركبة الشحن الفضائية “دراغون” إلى الأرض على متنها عينات أبحاث علمية

23 ديسمبر، 2023

“زين” تُقدّم أحدث حلولها الرقمية وتطبيقاتها الذكية في MAX TECH

23 ديسمبر، 2023

هيومن رايتش ووتش تتهم ميتا بإسكات الأصوات الداعمة للفلسطينيين

21 ديسمبر، 2023

مركز العجيري العلمي: الانقلاب الشتوي غدا ويصادف أقصر نهار في السنة

21 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى