أيسلندا تحذر من احتمال ثوران بركاني جديد وسط تراكم الصهارة البركانية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأيسلندية اليوم السبت أن احتمالات حدوث ثوران بركاني جديد قرب قرية جريندافيك تتزايد فيما تتراكم الصهارة البركانية في مجموعة من الأنفاق والكهوف البركانية الجوفية.

وأضافت هيئة الأرصاد أن قطاعات من الأرض فى شبه جزيرة ريكيانيس، جنوب غرب العاصمة ريكيافيك، ارتفعت لمستوى مماثل لما حدث قبل الثوران السابق في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة : “فيما يستمر تراكم الصهارة البركانية أسفل سفارتسينجي، يزيد احتمال إندفاع جديد للصهارة وحدوث ثوران مع مرور كل يوم”، في إشارة إلى اسم النظام البركاني الذي تتم مراقبته.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن النشاط الزلزالي لم يكن بنفس حجم ما حدث في تشرين الثاني/ نوفمبر وأوائل كانون الأول/ ديسمبر، ويعود ذلك على الأرجح إلى تنفيس وتحرر “الضغط الشديد فى المنطقة” حيث خفت حدة الضغط نتيجة للثوران السابق.

واستمر الثوران لعدم أيام وكان الرابع في شبه الجزيرة خلال ثلاثة أعوام.