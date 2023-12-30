لبنان: مقتل 4 من المقاومة وسط قصف متبادل مع الاحتلال الإسرائيلي

لبنان: مقتل 4 من المقاومة وسط قصف متبادل مع الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم السبت أن أربعة من عناصرها قتلوا في ظل تصاعد القصف مع الاحتلال الإسرائيلي عبر حدود لبنان الجنوبية.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان نقلا عن بيان أصدرته المقاومة أن طيران الاحتلال قصف منزلا في بلدة بنت جبيل ودمره بالكامل مع تضرر العديد من المنازل والسيارات المحيطة به وأنه نقلت إصابة واحدةإلى المستشفى.

وأضافت أن مسيرة تابعة للاحتلال نفذت غارة على بلدة مروحين كما استهدفت مسيرة أخرى سيارة مدنية على طريق بلدة عيتا الشعب من دون الإبلاغ عن إصابات.

ونفذ طيران الاحتلال ثلاث غارات بين كفر كلا وتل نحاس كما نفذت مسيرة غارة سيارة نقل (بيك آب) تابعة لبلدية يارون.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال وادي حامول في الناقورة ومحيط بلدتي طير حرفا والجبين وأطراف بلدتي عيتا الشعب وعلما الشعب.

ونقلت الوكالة الوطنية عن المقاومة أنها “نفذت هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة”.

واستهدفت المقاومة تجمعات لجنود الاحتلال في محيط ثكنة راميم وتجمعا اخر في حرج عداثر كما استهدفت جنود الاحتلال في منطقة بيت هلل بالأسلحة المناسبة و”أوقعوا فيهم اصابات مؤكدة”.

وتتواصل المواجهات يوميا بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في المناطق الجنوبية من لبنان وعبر الحدود منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من اكتوبر الماضي.