حركة المقاومة الاسلامية "حماس"

حماس تثمن طلب جنوب إفريقيا مقاضاة الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية

30 ديسمبر، 2023
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ثمنت حركة حماس عالياً تقديم جنوب إفريقيا طلبا في محكمة العدل الدولية للبدء في إجراءات التحقيق مع الكيان الصهيوني حول ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيان لها، اليوم السبت: “إن تحرّك جنوب إفريقيا خطوة مهمّة لمحاسبة قادة الكيان الصهيوني، مجرمي العصر، الذين ارتكبوا أبشع المجازر التي عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر”.

ودعت الحركة جميع الدول لتقديم ملفات وطلبات مماثلة أمام المحاكم الجنائية المختصة، الوطنية والدولية، ضد الكيان الصهيوني، باعتبارها تهدد السلم والأمن الدوليين، ولضمان عدم إفلاتها من العقاب على ما ارتكبته من جرائم وحشية ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزّة”.

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30 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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