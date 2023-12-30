الجيش الروسي يقول إنه أسقط 13 صاروخا أوكرانيا في بيلجورود

الجيش الروسي يقول إنه أسقط 13 صاروخا أوكرانيا في بيلجورود

قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها المضادة للطائرات دمرت 13 صاروخا أوكرانيا فوق منطقة بيلجورود في جنوب البلاد أمس الجمعة، وأعلن حاكم المنطقة أن ذلك أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة.

وذكر بيان الوزارة أن وحدات في منطقة بيلجورود أحبطت “محاولة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي”، مضيفا أنه جرى إسقاط 13 صاروخا.

وذكر الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف أن رجلا قتل عندما تعرض منزل للقصف.

وأضاف أن أربعة يعالجون من إصابات. وأشار إلى أن عشرة منازل تعرضت لأضرار في الهجوم فيما انقطعت إمدادات المياه في بيلجورود.

ونشرت القوات المسلحة الأوكرانية مقطعا مصورا على تيليجرام لما وصفتها بأنها سماء بيلجورود ويظهر فيه حريق بمبنى واحد على الأقل.

وفي منطقة بريانسك قال الحاكم ألكسندر بوجوماز إن ست طائرات مسيرة أسقطت، واصفا ذلك بأنه “إحباط آخر لهجوم إرهابي أوكراني”.

وذكر أنه لا يوجد قتلى أو مصابين جراء الهجوم.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه تم إسقاط 32 طائرة مسيرة فوق بريانسك وأوريول وكورسك وموسكو خلال الليل. ولم تذكر الوزارة معلومات عن الأضرار أو القتلى والمصابين.