الذهب يحقق مكاسب شهرية وفصلية وسنوية عند التسوية

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات الجمعة، لكنها حققت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل تزايد التوقعات بتخفيض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة خلال 2024.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.55% أو 11.7 دولار عند 2071.8 دولار للأوقية، لكنها حققت مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 0.15%، 0.7% و9.9% على التوالي، لتنهي هذا العام مرتفعة بنسبة 7.85%.

بينما استقرت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 101.21 نقطة في الساعة 09:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، متجهًا نحو تحقيق خسارة سنوية في 2023.

يأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق المزيد من البيانات لبناء التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، حيث يصدر محضر اجتماع السياسات الأخير وتقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل.