نازحون داخل قطاع غزة في مدينة رفح جنوبي القطاع

منظمة الصحة العالمية قلقة للغاية من خطر الأمراض المعدية في غزة

29 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس الجمعة عن قلق بالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة في ظل النزوح والظروف الانسانية الناتجة عن الحرب بين الاحتلال وحركة حماس.

وكتب تيدروس عبر منصة إكس “مع استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب (قطاع) غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم، نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية قلقين للغاية حيال تزايد خطر الأمراض المعدية”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
29 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بريطانيا سترسل 200 صاروخ دفاع جوي لأوكرانيا

29 ديسمبر، 2023

بولندا تؤكّد أن صاروخا روسيّا عبر مجالها الجوي متوجها إلى أوكرانيا

29 ديسمبر، 2023

اليابان تحتج على تدريبات عسكرية تجريها كوريا الجنوبية في جزر متنازع عليها

29 ديسمبر، 2023

الصين تعيّن قائد البحرية السابق وزيرا جديدا للدفاع

29 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى