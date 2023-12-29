العاهل الأردني يؤكد رفض محاولات “تصفية” القضية الفلسطينية

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الجمعة رفض المملكة لجميع محاولات “تصفية” القضية الفلسطينية وللتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن الملك عبدالله الثاني دعا خلال الاتصال إلى الضغط الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مؤكدا ضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضمان إيصالها بشكل مستدام.

كما دعا العاهل الأردني إلى التصدي لأعمال العنف من المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وجدد التأكيد على أن الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تحقق السلام بل السبيل الوحيد لذلك هو العمل نحو أفق سياسي يفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.