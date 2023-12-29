اليابان تحتج على تدريبات عسكرية تجريها كوريا الجنوبية في جزر متنازع عليها

اليابان تحتج على تدريبات عسكرية تجريها كوريا الجنوبية في جزر متنازع عليها

قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إنها قدمت احتجاجا شديد اللهجة لسفارة كوريا الجنوبية في طوكيو ووزارة الخارجية الكورية الجنوبية بشأن مناورة عسكرية قيل إنها تهدف للدفاع عن جزر متنازع عليها.

والدولتان على خلاف منذ فترة طويلة حول السيادة على مجموعة الجزر تسمى تاكيشيما في اليابان ودوكدو في كوريا الجنوبية، والتي تقع في منتصف المسافة تقريبا بين الدولتين في شرق آسيا في بحر اليابان، والذي تطلق عليه كوريا الجنوبية البحر الشرقي.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن الجيش يجري تدريبات عسكرية روتينية للدفاع عن الجزر كل عام.

وتسيطر سول على الجزر لكن طوكيو تطالب بالسيادة عليها.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن التدريبات التي تجريها كوريا الجنوبية هذا الشهر هي الرابعة تحت إدارة الرئيس يون سوك يول.

ووسط مخاوف مشتركة من تنامي قوة الصين، سعت سول وطوكيو إلى تحسين العلاقات التي مازالت تشوبها النزاعات التاريخية الناجمة عن الحكم الاستعماري الياباني في الفترة من 1910 إلى 1945. وجعل يون إصلاح العلاقات مع طوكيو أولوية له منذ توليه منصبه في عام 2022.

وفي الأسبوع الماضي، عقدت كوريا الجنوبية واليابان محادثات اقتصادية رفيعة المستوى للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.