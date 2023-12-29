الداخلية: إحباط عملية تهريب نحو 30 كيلو من الحشيش و2000 حبة من الليريكا

الداخلية: إحباط عملية تهريب نحو 30 كيلو من الحشيش و2000 حبة من الليريكا

استمراراً لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي في تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم حماية للجميع.

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال عمليات البحث والتحري المستمرة عن تجار السموم من التوصل إلى معلومات تفيد عن عملية تهريب مواد مخدرة عن طريق المياه الإقليمية.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة ومن مبدأ التعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل والتصدي لجميع أساليب تهريب الممنوعات، تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على نحو (30) كيلو من مادة الحشيش المخدرة و(2000) حبة من الليريكا، وبمواجهته بما تم ضبطه أقر واعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار، وجاري إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان رجال الأمن بجميع قطاعتها المعنية بعون من الله عزَّ وجلّ مستمرون في حربهم الشرسة على تجار المواد المخدرة ومكافحة جميع طرق تهريبها وترويجها، وتهيب الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).