قوة الإطفاء تدعو إلى اتخاذ التدابير الوقائية واتباع إجراءات السلامة خلال فترة التخييم

قوة الإطفاء تدعو إلى اتخاذ التدابير الوقائية واتباع إجراءات السلامة خلال فترة التخييم

دعت قوة الإطفاء العام اليوم الجمعة مرتادي البر إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والتدابير الوقائية واتباع إجراءات السلامة خلال فترة التخييم.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في القوة العميد محمد الغريب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ضرورة إخراج منقل الفحم خارج الخيمة وإطفاء مولد الكهرباء وجميع الأجهزة الكهربائية قبل الخلود إلى النوم.

وشدد العميد الغريب على مرتادي البر خلال فترة التخييم ضرورة وضع المواقد المشتعلة والحطب أو الفحم خارج الخيم حصرا للحيلولة دون وقوع حرائق أو اختناقات جراء استنشاق غاز أول أكسيد الكربون السام الذي يؤدي إلى الوفاة لدى إغلاق النوافذ والأبواب.

وأكد ضرورة ابتعاد مرتادي البر عن الفتحات والشقوق الأرضية التي يمكن أن تشكل مأوى للحشرات والقوارض والزواحف السامة مع وجوب بقاء مكان التخييم نظيفا وخاليا من الأعشاب الجافة لتجنب مخاطر اندلاع الحرائق واختيار موقع التخييم بعيدا عن أبراج الكهرباء.

ودعا إلى وجوب التأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية بحيث لا تكون مكشوفة لتجنب التماس الكهربائي مطالبا بضرورة وضع أسطوانة الغاز خارج خيمة المطبخ وإحكام غلقها عند الانتهاء من الطبخ.

وناشد الغريب مرتادي البر ضرورة نصب الخيام بعكس اتجاه الرياح لتفادي المخلفات المتطايرة واختيار مكان مرتفع تجنبا لجرف المياه لأي سيول جراء هطول الأمطار وترك مسافة لا تقل عن 6 أمتار بين الخيام لتجنب انتقال الحريق عند اندلاعها.

ودعا مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء الجميع في حالة طلب المساعدة إلى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 112.