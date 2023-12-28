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فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا تندد بزيادة إيران لتخصيب اليورانيوم

28 ديسمبر، 2023
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نددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة بزيادة إيران لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب عقب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال المتحدثون باسم الدول في بيان مشترك اليوم الخميس “نحث إيران على التراجع فورا عن هذه الخطوات ووقف تصعيد برنامجها النووي”.

وجاء في البيان “مازلنا ملتزمين بالحل الدبلوماسي ونؤكد مجددا تصميمنا على أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تطور سلاحا نوويا”.

وقال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء إن إيران “زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج منذ منتصف عام 2023”.

المصدر
رويترز
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28 ديسمبر، 2023
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