“الأغذية العالمي” يدين “نهب” قوات الدعم السريع مساعداته الغذائية بالسودان

دان برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اليوم الخميس “نهب” (قوات الدعم السريع) في السودان مستودعات مساعداته الغذائية لإنقاذ 5ر1 مليون مشرد بينهم عشرات الآلاف من الأطفال بولاية (الجزيرة).

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان إنه يدين بشدة “نهب” الإمدادات الغذائية من مبنى مقره في ولاية (الجزيرة) السودانية نهاية الأسبوع الماضي بعدما اقتحمت عناصر من (قوات الدعم السريع) المستودع والمكتب التابعين للبرنامج عقب استيلاء هذه القوات على مدينة (ود مدني) عاصمة الولاية.

وأوضح البيان أن المستودع المنهوب يحتوي على أكثر من 2500 طن من المواد الغذائية المنقذة للحياة والمكملات الغذائية كافية لإطعام قرابة 5ر1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد لمدة شهر واحد في ولاية (الجزيرة) حيث أجبر الهجوم الجديد أكثر من 300 ألف شخص على “الفرار مجددا للنجاة بحياتهم”.

وأشار إلى أن هذه الأطعمة المغذية المتخصصة كانت مخصصة للوقاية من سوء التغذية ودعم العلاج منه لأكثر من 20 ألف طفل وامرأة حامل ومرضعة من خلال المراكز الصحية التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي.

وأضاف أن “الشعب السوداني الذي يعاني بالفعل من اليأس ويفر من القتال قد سلب الآن من المساعدة الحيوية التي يحتاجها” معتبرا أن ذلك “أمر لا يمكن التسامح به ويجب أن يتوقف”.

وأكد أن على (قوات الدعم السريع) “ضمان حماية المساعدات الإنسانية والموظفين والمباني في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

وذكر أن برنامج الأغذية العالمي الذي اضطر إلى وقف عمليات التوزيع مؤقتا في ولاية (الجزيرة) نهاية الأسبوع الماضي “يعيد مجددا تكوين استجابته الإنسانية” كما بدأ بعض عمليات التوزيع في الولايات الشرقية للسودان التي يبحث الآن الأشخاص الفارون من (الجزيرة) عن ملجأ فيها.

ونبه البيان إلى أن عمليات برنامج الأغذية العالمي تعد بمثابة “شريان الحياة” لنحو مليون شخص “يائس” في ولاية (الجزيرة) كما أن “نهب المباني” يقوض عمليات البرنامج الأممي “في وقت يواجه فيه ما يقرب من 18 مليون سوداني الجوع الحاد”.

وكان وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم حذر في تصريحات صحفية الأحد الماضي من “كارثة صحية كبيرة” بعد استيلاء (قوات الدعم السريع) على (ود مدني) قائلا إن هذه المدينة تعد “المقر الرئيس” للخدمات المتخصصة والإمدادات الطبية لنحو 25 مليون شخص.

ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين قوات الجيش و(قوات الدعم السريع) في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها الآلاف بين قتيل وجريح كما تسببت في فرار الملايين بينهم نحو مليون شخص لجأوا إلى دول مجاورة.