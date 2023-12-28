افتتاح مركز طبي بمحافظة حضرموت اليمنية بتمويل كويتي

افتتح وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح ووفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس مركز محمد يوسف النفيسي الصحي الذي يستفيد منه نحو ستة آلاف شخص في مديرية (سيئون) بمحافظة (حضرموت) شرقي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.

وأشاد الوزير بحيبح في تصريح صحفي خلال حفل التدشين بهذه المشروعات التنموية المهمة التي لها دور كبير في رفد قطاع الصحة ودعم الجهود الحكومية في الارتقاء بالخدمات الصحية في مختلف المناطق اليمنية مبينا أن هذا المشروع يساهم في التقليل من الصعوبات والمعاناة التي يتكبدها أهالي المديرية.

وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية الهلال الأحمر الكويتي وشركائها على تدخلاتهم في مثل هذه المشروعات.

من جانبه قال نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي الذي يرأس وفد الجمعية الزائر لليمن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا المركز الصحي يتكون من عيادات تخصصية وصيدلية وأقسام للطوارئ والمختبر والعمليات الصغرى والأمومة والطفولة وعيادة النساء والولادة.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة مشروعات تنموية ونوعية في مختلف القطاعات افتتحتها الجمعية أو تعمل على إنجازها في الفترة الحالية والقادمة بدعم من متبرعين كويتيين.

وأوضح أن أبناء دولة الكويت بمختلف شرائحهم يتسابقون لدعم إخوانهم في اليمن في شتى المجالات التزاما بالواجب الديني والأخوي والإنساني تجاه أشقائهم اليمنيين في هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها.

وزير الصحة اليمني ووفد الهلال الأحمر الكويتي يفتتح مركز محمد يوسف النفسي الصحي بمديرية سيئون

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه المشروعات في تنمية اليمن واستقراره وازدهاره مؤكدا استمرار دولة الكويت وجمعية الهلال الأحمر الكويتي وشعب الكويت في تقديم جميع أشكال الدعم للأشقاء في اليمن.

وفي السياق ذاته زار وفد (الهلال الأحمر الكويتي) مدرسة المرحومة عزيزة محمد البسام بمنطقة (الكودة) بمديرية (تريم) ومدرسة محمد السداح بمديرية (القطن) اللتين لا تزالان قيد الإنشاء.

واستعرض رئيس (منظمة استجابة) المنفذة للمشروع شوقي باعظيم حجم الإنجاز في المشروعين معربا عن الشكر لدولة الكويت حكومة وشعبا وجمعية الهلال الأحمر الكويتي على تدخلاتهم في مشروعات عدة في الجانب الإنساني والإغاثي التي لها دور كبير في تحسين البنية التحتية في اليمن.

وبهذا يختتم وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الذي ضم إلى جانب الحساوي كلا من المدير العام للجمعية عبدالرحمن العون وشهاب الخراز وفواز المزروعي زيارته لليمن التي استمرت أسبوعا دشن خلالها العديد من المشروعات وتفقد أخرى في عدد من المحافظات اليمنية.

ودشن الوفد الكويتي بناء مجمع الشيخ عبدالله المبارك الصباح الذي يضم مدرسة ومركزا صحيا ومسجدا ودارا للأيتام ومركزا لتطوير المرأة بمديرية (الشمايتين) بمحافظة (تعز) كما افتتح مشروعي مركز (يوسف ونورة الطبي) بمديرية (المسراخ) ومستشفى (خالد الصقر النموذجي) بمديرية (جبل حبشي) ودشن مخيما طبيا جراحيا لإجراء 150 عملية جراحية مجانية في المستشفى كما تفقد سير العمل في إنجاز مشروع (مدرسة المرحوم مساعد الساير) بمديرية (الروضة) بمحافظة (شبوة).

وفي (حضرموت) افتتح الوفد الكويتي مركز المرحوم (علي يوسف المزيني) لرعاية وتأهيل الأيتام ومركز (المرحومة شاهة عبدالرزاق) الصحي في منطقة (الشحر) الساحلية.

افتتاح مركز محمد يوسف النفسي الصحي بمحافظة حضرموت اليمنية بتمويل كويتي