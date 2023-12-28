مجلس جامعة الكويت يعقد اجتماعه في مدينة صباح السالم الجامعية برئاسة مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور مشاري الحربي

مجلس جامعة الكويت يوافق على تعويض تكاليف نشر الأبحاث العلمية الممولة وغير الممولة

28 ديسمبر، 2023
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وافق مجلس جامعة الكويت اليوم الخميس على تعويض تكاليف نشر الأبحاث العلمية الممولة وغير الممولة دون ربطها بمستوى تصنيف المجلة التي سينشر فيها البحث.

جاء ذلك في تصريح صحفي لأمين عام الجامعة بالإنابة المتحدث الرسمي باسمها الدكتور فايز الظفيري عقب اجتماع المجلس برئاسة مدير عام الجامعة بالإنابة الدكتور مشاري الحربي.

وقال الظفيري إنه تمت الموافقة أيضا على إقرار لائحة موحدة لعمل المكاتب الاستشارية بالجامعة وضوابط عملها مع مراعاة الظروف الخاصة لكل كلية بما لا يتعارض مع الضوابط والمعايير العامة وإجراءات العمل الخاصة بمكاتب الاستشارات والتدريب بكلياتها ومراكزها.

وأشار إلى موافقة المجلس كذلك على اقتراح تعديل البند الثاني من المادة (14) من قواعد وإجراءات دعم البحث العلمي وعرض التقرير السنوي لمجلس النشر العلمي ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية للعام الجامعي (2023/2022) من مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث.

وذكر أن مجلس الجامعة وافق على طلب كلية الدراسات العليا باستثناء بعض الحالات من الحد الأقصى والمسموح به بتسجيل وحدات دراسية خلال الفصلين الأول والثاني من العام الجامعي 2023/2022 والفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023 وتوصية مجلس الكلية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 اكتوبر الماضي في هذا الشأن.

وأفاد الظفيري بأن مجلس الجامعة وافق أيضا على مقترح كلية الدراسات العليا بإعلان شروطالقبول وأعداد المتوقع قبولهم للعام الجامعي (2025/2024).

المصدر
كونا
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28 ديسمبر، 2023
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