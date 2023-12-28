وزير الشؤون: افتتاح مراكز الإيواء ومراكز حماية الطفل بمحافظتي العاصمة والفروانية قريبا

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الخميس قرب افتتاح مراكز الإيواء بمحافظتي العاصمة والفروانية.

وأوضحت وزارة (الشؤون) في بيان صحفي أن الوزير فراس الصباح قام بزيارة ميدانية إلى مباني مراكز الإيواء ومراكز حماية الطفل في محافظتي العاصمة والفروانية التابعة للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة للاطلاع على سير العمل في تجهيز تلك المراكز وافتتاحها في القريب العاجل.

وذكر البيان أنه رافق الوزير في الجولة الوكيل المساعد لقطاع التنمية بالوزارة الدكتور خالد العجمي والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالتكليف الدكتور بدر العدواني والأمين العام للمجلس الاعلى لشؤون الأسرة بالتكليف الدكتورة مريم العازمي حيث تم شرح آلية العمل وتجهيز المباني بما يتناسب مع احتياجات النزلاء.

الوزير فراس الصباح خلال زيارته مراكز الإيواء ومراكز حماية الطفل لمحافظتي العاصمة والفروانية