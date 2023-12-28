وزارة الصحة

الصحة: العلاج بالخارج يقتصر على الحالات الطارئة والعاجلة في الوقت الراهن

28 ديسمبر، 2023
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أصدرت وزارة الصحة تعميما إداريا يقضي بقصر إنعقاد اللجان التخصصية للعلاج بالخارج في المستشفيات العامة والمراكز الطبية التخصصية في الوقت الراهن على الحالات الطارئة والعاجلة التي يقرر الفريق المعالج عدم توفر العلاج لها في أحد مرافق الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن انعقاد هذه اللجان يتطلب تقديم رئيس القسم المعالج طلبا مرفقا به تقرير مفصل لرئيس الهيئة الطبية ومدير المستشفى لإجراء لجنة تخصصية عاجلة لتلك الحالة ومن ثم رفعها للجنة العليا للعلاج في الخارج.

المصدر
وزارة الصحة
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28 ديسمبر، 2023
0 9 أقل من دقيقة

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