وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة

الوزير الشعلة يصدر قرارا وزاريا بلائحة الإعلانات الجديدة المعتمدة من المجلس البلدي

28 ديسمبر، 2023
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أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة اليوم الخميس قرارا وزاريا بشأن لائحة الإعلانات الجديدة التي أقرها المجلس البلدي مؤخرا.

وقالت وزارة البلدية في بيان صحفي إن اللائحة الجديدة تشمل الإعلانات التجارية والإعلانات التعريفية والإعلانات الموسمية المؤقتة وإعلانات المشاريع الإنشائية.

وأضافت أن اللائحة الجديدة حظرت إقامة الإعلانات بأي وسيلة من الوسائل إلا عقب الحصول على ترخيص من البلدية بعد تقديم المستندات الرسمية الدالة على موافقة الجهات المختصة الأخرى.

وذكرت أن اللائحة اشترطت دفع الرسوم المقررة ويحدد بالترخيص الاسم التجاري والنشاط ونوع الإعلان وموقعة ومدة سريانه واسم المستفيد منه والرسوم المقررة ولا يجوز لغير المرخص له استعماله.

وبينت أن اللائحة شملت ضوابط وشروط وضع ونشر الإعلانات وآلية الاستفادة منها والإجراءات المتبعة في حال مخالفتها ويعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية الكويت اليوم.

المصدر
كونا
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28 ديسمبر، 2023
0 9 دقيقة واحدة

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