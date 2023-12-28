بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 30.37 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 37ر30 نقطة ليبلغ مستوى 29ر6817 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر182 مليون سهم عبر 10112 صفقة نقدية بقيمة 7ر50 مليون دينار (نحو 6ر154 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 63ر13 نقطة ليبلغ مستوى 71ر5569 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 في المئة من خلال تداول 6ر76 مليون سهم عبر 4374 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار (نحو 6ر39 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 29ر37 نقطة ليبلغ مستوى 04ر7477 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 50ر0 في المئة من خلال تداول 6ر105 مليون سهم عبر 5738 صفقة بقيمة 6ر37 مليون دينار (نحو 6ر114 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 73ر17 نقطة ليبلغ مستوى 40ر5487 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 32ر0 في المئة من خلال تداول 2ر56 مليون سهم عبر 3046 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار (نحو 3ر32 مليون دولار). وكانت شركات (عمار) و(سنام) و(الجزيرة) و(الديرة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(عقارات ك) و(أرزان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مشاعر) و(أولى تكافل) و(بترولية) و(آبار) الأكثر انخفاضا.