صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان تتراجع بنسبة 3.6% في نوفمبر الماضي

أظهرت بيانات رسمية يابانية اليوم الخميس تراجع صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان للمرة الثانية على التوالي بنسبة 3.6 في المئة في نوفمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7 ملايين برميل أي ما يعادل 233 ألف برميل يوميا.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير إن “الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت في نوفمبر الماضي نسبة 9 في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 9.4 في المئة خلال الشهر ذاته من العام الماضي”.

وأضافت أن “إجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع في الشهر الماضي للمرة الاولى منذ خمسة أشهر بنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 2.59 مليون برميل يوميا”.

وتابعت أن الشحنات النفطية من منطقة الشرق الأوسط انخفضت في الشهر الماضي بنسبة 0.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتشكل نسبة 94.6 في المئة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام.

ووفقا للبيانات ظلت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المصدرة للنفط لليابان اذ قفزت شحناتها للاخيرة بنسة 18.1 في المئة عن العام السابق لتصل الى 1.11 مليون برميل يوميا تليها الإمارات العربية المتحدة ب 974 ألف برميل يوميا بانخفاض بنسبة 9 في المئة عن العام السابق. واحتلت قطر المركز الرابع بصادراتها النفطية لليابان التي بلغت 121 ألف برميل يوميا تليها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الخامس بصادراتها التي بلغت 79 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.