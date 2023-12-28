من الموقوفين

الداخلية: ضبط 575 شخصاً مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من مختلف الجنسيات

28 ديسمبر، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري وإدارة الرقابة والتنسيق وإدارة متابعة المخالفين وادارة الخدمات المالية والإدارية على مناطق (حولي – السالمية – المباركية – المهبولة – الفحيحيل – الفروانية – شرق – الشويخ) اسفرت عن ضبط (575) شخصاً مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من مختلف الجنسيات، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى جهات الاختصاص.

المصدر
وزارة الداخلية
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28 ديسمبر، 2023
0 10 أقل من دقيقة

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