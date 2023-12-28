الداخلية: ضبط 575 شخصاً مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من مختلف الجنسيات

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري وإدارة الرقابة والتنسيق وإدارة متابعة المخالفين وادارة الخدمات المالية والإدارية على مناطق (حولي – السالمية – المباركية – المهبولة – الفحيحيل – الفروانية – شرق – الشويخ) اسفرت عن ضبط (575) شخصاً مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من مختلف الجنسيات، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى جهات الاختصاص.

المصدر وزارة الداخلية