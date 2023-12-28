المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك

الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بوقف “عمليات القتل غير المشروع” في الضفة الغربية المحتلة

28 ديسمبر، 2023
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طالبت الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الخميس بـ”وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين” بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منددة بـ”التدهور المتسارع” في وضع حقوق الإنسان فيها منذ بدء الحرب بين الاحتلال وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن “استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية”.

المصدر
أ ف ب
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28 ديسمبر، 2023
0 10 أقل من دقيقة

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