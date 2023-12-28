الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل وغائم جزئيا نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا مع فرص لأمطار متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا وغائما جزئيا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي متزامنا مع منخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية.

وأضاف القراوي أن هناك فرصا لأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على بعض المناطق مع فرص لتكون الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام.

وأوضح أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا وغائما والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة أمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا مابين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلو مترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة ولتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كليومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 1 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.