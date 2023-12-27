الشؤون: نتعاون مع وزارة الصحة لمعالجة الأحداث المدمنين في مركز علاج الإدمان

كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية عبدالعزيز المطيري عن تعاون وزارتي الشؤون والصحة لمعالجة وإعادة تأهيل المدمنين من الاحداث الجانحين المودعين بالدور الايوائية التابعة لإدارة رعاية الاحداث.

وقال المطيري في تصريح صحفي اليوم الاربعاء انه انطلاقا من حرص (الشؤون) على المحافظة على النشء وسعيا نحو مساندة الدولة في القضاء على آفة المخدرات شكلت (الشؤون) لجنة دراسة حالات العفو الاميري وقضايا المخدرات للاحداث المنحرفين وحالات الاختبار القضائي والمودعين بالدور الايوائية.

واوضح ان اللجنة تعنى ببحث الحالات الملتحقة بالبرنامج التأهيلي العلاجي بالسجن المركزي وبحث حالات الاحداث المنحرفين او المعرضين للانحراف في قضايا الإدمان وتعاطي المخدرات.

واضاف ان اللجنة قامت من خلال تعاونها مع وزارة الداخلية ببحث 156 حالة من الملتحقين بالبرنامج التأهيلي في السجن المركزي فضلا عن اقتراب اللجنة من إنهاء بحث 175 حالة اخرى ضمن البرنامج العلاجي المصمم للحد من الادمان والتعاطي.

وحول آلية التعاون بين الشؤون والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني قال المطيري ان اللجنة نجحت في التنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في مركز الكويت لعلاج الادمان لاستقبال الاحداث الجانحين والمعرضين للانحراف من حالات المدمنين والاختبار القضائي لإعادة تأهيلهم علاجيا بالتعاون مع مختصين اجتماعيين ونفسيين من إدارة الاحداث.

واشار الى توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية (بشائر الخير) والمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) لتنظيم وعقد ورش ومحاضرات توعوية وندوات تدريبية للجهاز الفني الاشرافي بإدارة رعاية الاحداث لتطوير مهارات العاملين في التعامل مع فئة الاحداث الجانحين المصابين بآفة التعاطي والادمان.

ودعا المطيري إلى تضافر جهود جميع الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للحد ومكافحة آفة المخدرات وحماية النشء منها.

ومن جانبه اكد مدير إدارة رعاية الاحداث ونائب رئيس لجنة دراسة حالات العفو الاميري وقضايا المخدرات للاحداث المنحرفين في وزارة الشؤون الدكتور جاسم الكندري سعي ادارة الاحداث إلى إعادة تأهيل المعرضين للانحراف من النشء وفقا للمعايير المعتمدة تحت إشراف اختصاصيين نفسيين واجتماعيين من الكوادر الوطنية التي تمتلك خبرة وباعا كبيرا في التعامل مع الاحداث الجانحين.

واضاف ان إدارة رعاية الاحداث ولجنة دراسة حالات العفو الاميري وقضايا المخدرات للاحداث الجانحين تعتمد على استراتيجية منهجية ترتكز على محورين اولهما إعادة تأهيل المدمنين من الاحداث الجانحين نفسيا واجتماعيا داخل الدور الايوائية وإعادة دمجهم في المجتمع وتعزيز الوازع الديني لديهم ورأب أي صدع اسري من شأنه الحيلولة دون معالجة الاحداث ضحايا الادمان.

وقال إن ثاني المحورين فتح آفاق التعاون بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية تفعيلا للشراكة المجتمعية من اجل تضافر الجهود وتبادل الخبرات والإمكانات لمساندة الدولة في مكافحة تلك الآفة التي تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الشباب الكويتي.