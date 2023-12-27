اليمن: الهلال الأحمر الكويتي يفتتح دارا للأيتام ومركزا صحيا في حضرموت

افتتحت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأربعاء مركز (المرحوم علي يوسف المزيني) لرعاية وتأهيل الأيتام ومركز (المرحومة شاهة عبد الرزاق) الصحي في منطقة الساحل بمحافظة (حضرموت) شرقي اليمن.

ودشن وفد الجمعية الزائر إلى اليمن ومسؤولون في السلطة المحلية العمل في مركز (المزيني) للأيتام بمنطقة (روكب) المبني على مساحة 620 مترا مربعا ويتكون من دورين يشتملان على معامل الخياطة والتطريز والحاسوب والكوافير إضافة إلى التدبير المنزلي ويستفيد منه 600 يتيم.

كما افتتح الوفد والمسؤولون المحليون مركز (المرحومة شاهة عبدالرزاق) الصحي الذي يتكون من الصيدلية والطوارئ والمختبر والعيادات التخصصية والعمليات الصغرى وقسم الأمومة والطفولة وعيادة النساء والولادة.

وقال أمين عام المجلس المحلي بمحافظة (حضرموت) صالح العمقي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال حفل التدشين إن دولة الكويت “كانت ولا تزال سباقة في دعم اليمن وبشكل خاص (حضرموت) في شتى المجالات والقطاعات وخاصة التعليم والصحة والإغاثة وتمكين الأسر الفقيرة والمحتاجة”.

مركز المرحومة شاهة عبدالرزاق يقدم خدماته لألاف المستفيدين في ساحل حضرموت

وأضاف العمقي أن مثل هذه المشاريع تساهم في خدمة الأيتام وأمهاتهم وتمكينهم وإكسابهم مهارات حياتية ومهنية يستطيعون من خلالها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وثمن دور حكومة الكويت وشعبها بمساندة إخوانهم في اليمن معربا عن الشكر والتقدير لجمعية الهلال الأحمر الكويتي إزاء “جهودها الكبيرة والمثمرة”.

من جانبه أشاد نائب رئيس مجلس إدارة (الهلال الأحمر الكويتي) رئيس الوفد إلى اليمن أنور الحساوي في تصريح ل(كونا) بالتسهيلات التي قدمها محافظ (حضرموت) مبخوت بن ماضي وأمين عام المجلس المحلي للمحافظة صالح العمقي لتنفيذ مشاريع المشاريع التنموية في مختلف مناطق المحافظة.

من ناحيته أوضح مدير مكتب (مؤسسة استجابة – حضرموت) المنفذة للمشروع سالم باوزير في تصريح مماثل ل(كونا) أن المركزين يخدمان آلاف اليمنيين من الأيتام والمرضى في ساحل (حضرموت) والذين هم في “أمس الحاجة لدار يكفل ويؤهل الأيتام ومركز صحي يوفر عنهم عناء التعب والتنقل لمسافات بعيدة بحثا عن خدمات صحية أساسية”.

وأثنى باوزير على الدعم الكويتي “السخي” من المتبرعين والمساهمين الكويتيين والقائمين على (الهلال الأحمر الكويتي) وتلمسهم الدائم لاحتياجات أشقائهم اليمنيين والإسهام في تغطيتها بمشاريع مؤثرة في حياة الناس.

الهلال الأحمر الكويتي يفتتح مركز المرحومة شاهه عبدالرزاق الصحي في ساحل حضرموت

ودشن وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي خلال زيارة لمحافظة (تعز) في الأيام الماضية عددا من المشاريع أبرزها تدشين بناء مجمع الشيخ عبدالله المبارك الصباح الذي يضم مدرسة ومركزا صحيا ومسجدا ودارا للأيتام ومركزا لتطوير المرأة بمديرية (الشمايتين).

كما افتتح الوفد مشروعي مركز (يوسف ونورة) الطبي بمديرية (المسراخ) ومستشفى (خالد الصقر) النموذجي بمديرية (جبل حبشي) ودشن مخيما طبيا جراحيا لإجراء 150 عملية جراحية مجانية في المستشفى وتفقد سير العمل في إنجاز مشروع (مدرسة المرحوم مساعد الساير) بمديرية (الروضة) بمحافظة شبوة.

ومن المقرر أن يواصل وفد الجمعية زيارته خلال الأيام المقبلة لافتتاح عدد من المشاريع التنموية ومتابعة سير الإنجاز في مشاريع أخرى بمحافظة (مأرب).

ويضم وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الزائر إلى اليمن نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي ومديرها العام عبد الرحمن العون وشهاب الخراز وفواز المزروعي.

وفد الهلال الأحمر الكويتي يواصل زيارته لمحافظات اليمن لافتتاح عدد من المشاريع التنموية