مخفر شرطة المطار

“الداخلية” تفتتح مخفر شرطة مطار الكويت الدولي T1

27 ديسمبر، 2023
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أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء افتتاح مخفر شرطة مطار الكويت الدولي (1T) ومباشرة استقبال المراجعين ابتداء من يوم غد الخميس على مدار الساعة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن هذه الجهود جاءت انطلاقا من حرص المؤسسة الأمنية على مبدأ تحقيق التكامل الأمني بمختلف المواقع وعلى إعداد مخافر الشرطة وتحديثها على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات الأمنية الشاملة للمواطنين والمقيمين عبر استقبال الشكاوى والبلاغات ومكاتب التحقيق التابعة للادارة العامة للتحقيقات بالإضافة إلى الإدارات الجنائية والوقائية.

وذكر البيان أنه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح سيكون هناك خطة شاملة لتطوير مراكز الشرطة في مختلف مناطق البلاد وذلك للارتقاء بالخدمات الأمنية.

المصدر
وزارة الداخلية
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27 ديسمبر، 2023
0 9 أقل من دقيقة

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