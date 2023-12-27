الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: لا فرق بين نتانياهو وهتلر

27 ديسمبر، 2023
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن لا فرق بين ما يفعله رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو في قطاع غزة وما فعله أدولف هتلر إبان الحرب العالمية الثانية، مصعدا انتقاداته لحملة القصف الصهيونية على القطاع ردا على هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال أردوغان خلال مراسم في أنقرة موجها كلامه إلى نتانياهو “كيف تختلف عن هتلر؟” مضيفا “هل أن ما تقوم به أقل مما قام به هتلر؟ لا”.

وأضاف أن نتانياهو “أكثر ثراء من هتلر، يتلقى شتى أنواع الدعم من الغرب والولايات المتحدة”.

ويندد إردوغان بحملة القصف والعمليات البرية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

ووصف مرارا الكيان الصهيوني بأنه “دولة إرهابية” ونعت نتانياهو بـ”جزار غزة”، معتبراً أنّ حماس “تنظيم تحرري” يدافع عن أرضه.

وتوعّد الاحتلال بالقضاء على حماس بعد هجومها الذي أدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا، كما أخذ المهاجمون حوالى 250 شخصا رهائن لا يزال 129 منهم محتجزين في غزة.

في المقابل، ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الصهيوني والعمليات البرية إلى 21110 شهيدا و55243 جريحا، معظمهم من المدنيين.

المصدر
أ ف ب
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27 ديسمبر، 2023
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