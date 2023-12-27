“السكنية”: التنسيق مع الجهات الحكومية للموافقة على توزيع 4400 وحدة سكنية بمنطقتي تيماء والصليبية

قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنها تعمل على التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية للحصول على موافقاتها اللازمة بشأن توزيع ما يقارب 4400 وحدة سكنية في منطقتي تيماء والصليبية.

وأضافت (السكنية) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه يجري حاليا عمل اللازم لاستكمال العقود الخاصة بمشروع المساكن الميسرة إذ سيتم الانتهاء من طرح كافة المناقصات الخاصة بهذا المشروع خلال الربع الأول من العام 2024.

وبينت أن العمل جار كذلك على الدراسات الفنية وأعمال التخطيط والتصميم للطرق وشبكات البنية التحتية للمنطقتين إذ من المتوقع الانتهاء من المخطط التنظيمي لها خلال منتصف العام 2024 مشيرة إلى أنه سيتم بعدها الإعلان عن التخصيص وجدول التوزيعات بعد الحصول على الموافقات اللازمة.