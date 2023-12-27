أحمد لاري: موقف الكويت مبدئي في دعم القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال

جدد عضو البرلمان العربي النائب في مجلس الأمة الكويتي أحمد لاري اليوم الأربعاء التأكيد على استمرار دعم دولة الكويت للقضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل قائلا إن هذا الموقف “مبدئي وراسخ”.

وأضاف النائب لاري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي أن سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه كان حريصا على هذا النهج المستمر منذ عقود برفض كل أنواع التطبيع مع الكيان الغاشم.

وقال لاري إن اجتماع لجنة فلسطين التحضيري يأتي استمرارا للاجتماع السابق للبرلمان العربي في بداية العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة حيث تمت مناقشة مأساة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وأوضح أن لجنة فلسطين ستبحث في اجتماعها مختلف الأطروحات والتصورات لوقف المجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من خلال استخدام جميع السبل والوسائل المتاحة ومنها اللجوء للمحاكم الدولية.

وأشار لاري بهذا الصدد إلى تعاطف المجتمع الدولي وتفاعله مع القضية الفلسطينية “لكن للأسف دول فاعلة وقفت ضد الحق الفلسطيني وعرقلت استصدار أي قرار من مجلس الأمن الدولي لوقف هذه الحرب وذلك باستخدام حق النقض (فيتو)”.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي جلسة عامة تحت عنوان “نصرة فلسطين وغزة” غدا الخميس في مقر جامعة الدول العربية بحضور كل الأعضاء وبمشاركة شخصيات دولية وعربية لبحث سبل تعزيز الجهود التي يبذلها البرلمان لمناصرة القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وبخاصة حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وتتزامن جلسة يوم غد مع استمرار آلة القتل للاحتلال الإسرائيلي في حصد المزيد من الشهداء الفلسطينيين حيث مر حتى الآن 82 يوما من الحرب على قطاع غزة سقط فيها نحو 21 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال وأكثر من 54 ألف مصاب فضلا عن تدمير البنية الأساسية للقطاع.