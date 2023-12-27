لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد

“لجنة شؤون التعليم” تطلب من وزارة التربية تقديم مرئياتها للنهوض بالتعليم

27 ديسمبر، 2023
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بحثت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها اليوم أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية بكل أنواعها ومستوياتها، والمكلفة بدراسته من مجلس الأمة، بحضور مسؤولين في وزارة التربية وممثلين عن جمعية المعلمين.

وأوضح مقرر اللجنة النائب فهد المسعود في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه بعد النقاش مع المختصين في وزارة التربية وجمعيه المعلمين خلصت اللجنة إلى عدد من القرارات.

وبين المسعود أن القرارات تشمل تكليف المركز الوطني لتطوير التعليم بتزويد اللجنة بآخر دراسة عن وضع التعليم في الكويت، وتزويد وزارة التربية اللجنة بنسخة من مسودة قانون المجلس الأعلى للتعليم لمراجعتها من قبل اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة طلبت من قياديي وزارة التربية استعراض مشاكل التعليم وشرح الوضع الحالي لها وتشخيصها وتقديم مرئياتها للنهوض بالتعليم خلال اجتماع اللجنة في 11 يناير المقبل.

المصدر
الدستور
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27 ديسمبر، 2023
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