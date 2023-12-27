نواز شريف يعتزم الترشح لمنصب رئيس الوزراء في باكستان

أعلن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز أن رئيس الوزراء السابق نواز شريف سوف يسعى للحصول على ولاية رابعة في الانتخابات المقرر إجراؤها في شباط/فبراير المقبل.

وأدلى بهذا الإعلان رئيس الحزب شهباز شريف اليوم الأربعاء، قائلا إن شقيقه الأكبر سوف يكون مرشح الحزب.

وقال شهباز شريف لأعضاء الحزب في لاهور “سوف نخوض الانتخابات وأنا متأكد من أنكم جميعا سوف تعملون ليلا ونهارا لانتخاب نواز شريف لفترة ولاية رابعة”.

وقدم نواز شريف /73 عاما/ ، الذي لم يتمكن من إكمال أي ولاية من ولاياته المحدد كل منها بخمس سنوات، أوراق الترشح من معقله السياسي ومسقط رأسه لاهور.

غير أنه من غير الواضح بعد مدى تأهله للتنافس في الانتخابات الوطنية المقررة في الثامن من شباط/فبراير بعد أن جردته المحكمة العليا من الأهلية مدى الحياة.

وشغل شريف رئاسة الوزراء لأكثر من تسع سنوات بقليل في ثلاث فترات منفصلة ولكنه قضى نحو 11 عاما في المنفى خلال مسيرته السياسية منذ 1985 .

وتولى رئاسة الوزراء منذ 1990 إلى 1993 ومن 1997 إلى 1999 ومن 2013 إلى .2017

ويقبع سلفه وخصمه السياسي عمران خان، في السجن بعدما أطيح به من رئاسة الوزراء بناء على اتهامات بالفساد.

وعُزل شريف وخان من منصبيهما بعد أن فقدا تأييد الجنرالات الذين يحظون بالنفوذ في بلد يحكمه الجيش على مدى عقود.