بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 54.04 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 54.04 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 04ر54 نقطة ليبلغ مستوى 92ر6786 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 80ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر173 مليون سهم عبر 11297 صفقة نقدية بقيمة 48 مليون دينار (نحو 4ر146 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 09ر23 نقطة ليبلغ مستوى 08ر5556 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 42ر0 في المئة من خلال تداول 9ر75 مليون سهم عبر 4696 صفقة نقدية بقيمة 8ر11 مليون دينار (نحو 9ر35 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 76ر66 نقطة ليبلغ مستوى 75ر7439 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 91ر0 في المئة من خلال تداول 5ر97 مليون سهم عبر 6601 صفقة بقيمة 2ر36 مليون دينار (نحو 4ر110 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 76ر46 نقطة ليبلغ مستوى 67ر5469 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 86ر0 في المئة من خلال تداول 7ر52 مليون سهم عبر 3326 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 مليون دينار (نحو 8ر29 مليون دولار).

وكانت شركات (امتيازات) و(عمار) و(يونيكاب) و(م الأعمال) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(أرزان) و(إيفا) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (أرجان) و(مدار) و(وطنية م ب) و(الصفاة) الأكثر انخفاضا.