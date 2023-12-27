العثور على بطل فيلم “باراسايت” ميتا وسط تحقيق حول تعاطي المخدرات

قال مسؤولون في سول إن السلطات عثرت على الممثل لي سون-كيون، أحد أبطال فيلم باراسايت “طفيلي” الحائز على أربع جوائز أوسكار، ميتا اليوم الأربعاء بعد انتحاره على ما يبدو داخل سيارة في متنزه في عاصمة كوريا الجنوبية بعد الإبلاغ عن اختفائه.

وخضع لي (48 عاما)، الذي لعب دور رب أسرة ثرية في الفيلم، لتحقيق حول اتهامات بتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني وسط حملة حكومية استجوبته فيها الشرطة ثلاث مرات. واستغرقت إحدى جلسات التحقيق 19 ساعة في مطلع الأسبوع.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الممثل قال خلال التحقيق إنه تعرض للخداع لتعاطي المخدرات من قبل نادلة في حانة حاولت ابتزازه.

وقال مسؤول بالدفاع المدني لرويترز، شريطة عدم نشر اسمه نظرا لحساسية القضية، إن السلطات عثرت على لي أثناء عملية بحث بعد بلاغ عن اختفائه.

وفي وقت سابق، ذكرت يونهاب نقلا عن الشرطة إنه تم العثور على لي في سيارة داخل متنزه في سول، بعد أن أبلغ مدير أعماله الشرطة أن الممثل غادر المنزل تاركا رسالة انتحار على ما يبدو. وقالت يونهاب في وقت سابق إن زوجته أبلغت عن الواقعة.

ولم يرد مسؤولون في الشرطة على الفور على مكالمات هاتفية من رويترز للحصول على تعليق.

ولم ترد الوكالة التي تدير أعمال لي على المكالمات أيضا.

ولكن وسائل الإعلام المحلية نقلت بيانا للوكالة أبدت فيه حزنها لوفاة لي، وحثت على الحذر فيما يتعلق بالمعلومات الكاذبة أو التكهنات أو التقارير الخبيثة.

ويمكن أن تؤدي انتهاكات قوانين المخدرات الصارمة في كوريا الجنوبية إلى السجن لمدة ستة أشهر، أو لمدة تصل إلى 14 عاما لمرتكبي الجرائم المتكررة والتجار.

وفاز فيلم باراسايت الذي انتج عام 2019 وأخرجه بونج جون-هو بأربع جوائز أوسكار في فبراير شباط 2020 في فئات أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم روائي عالمي.

وهو أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم. وكان قد حصل على ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار.

ولعب لي، الذي ولد في عام 1975، أدوار البطولة في أفلام كورية جنوبية مثل فيلم الإثارة (هيلبليس) “عاجز” عام 2012 وفيلم (أول أباوت ماي وايف) “كل شيء عن زوجتي” عام 2014.

كما قام بدور البطولة في أول مسلسل يطرح باللغة الكورية على خدمة أبل تي.في+ للبث في عام 2021.

ويروي مسلسل الخيال العلمي المثير المكون من ست حلقات، (دكتور برين) “طبيب الدماغ”، قصة طبيب أعصاب يبحث عن أدلة تكشف حقيقة حادث غامض وقع لعائلة من خلال إجراء تجارب على الدماغ.

وزوجة لي هي الممثلة الحائزة على جوائز، تشون هاي-جين، وأنجبا طفلين.