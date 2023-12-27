“الداخلية” تعلن عن موعد اطلاق خدمة تجديد وتحويل المركبات عبر تطبيق “سهل”

“الداخلية” تعلن عن موعد اطلاق خدمة تجديد وتحويل المركبات عبر تطبيق “سهل”

بتوجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي اطار جهود وزارة الداخلية في خطواتها نحو استكمال عملية التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للجمهور.

أعلنت وزارة الداخلية عن مواعيد اطلاق خدمة تجديد اجازة تسيير المركبات عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 وخدمة تحويل المركبات ابتداءً من يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.

وتأتي هذه الخدمات في إطار التخفيف والتسهيل على المواطنين في عملية تجديد وتحويل المركبات عبر تطبيق “سهل” الحكومي.