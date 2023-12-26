الأمم المتحدة تعلن تعيين الهولندية سيغريد كاغ منسّقة إنسانية لغزة

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء تعيين الوزيرة الهولندية سيغريد كاغ منسّقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، بعد صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات في ظل الأزمة الحادة الناتجة عن الحرب بين الكيان الصهيوني وحركة حماس.

وأفادت المنظمة الدولية أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش “أعلن تعيين السيدة سيغريد كاغ من هولندا، منسّقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة”، على أن تتولى إقامة آلية أممية “لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية الى غزة عبر دول ليست طرفا في النزاع”.

وذكرت بأنها ستتولى مهامها في الثامن من كانون الثاني/يناير.

يأتي تعيين كاغ في وقت يواجه سكان غزة حالة طوارئ إنسانية متفاقمة إذ يمنع تواصل القصف الصهيوني إيصال المساعدات إلى القطاع المكتظ.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن غزة الجمعة بعدما تأخر لأيام في ظل خلافات دبلوماسية ومداولات لتفادي استخدام الولايات المتحدة الداعمة للاحتلال، حق النقض (الفيتو).

وطالب المجلس بزيادة “واسعة النطاق” للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه واشنطن رغم الضغوط الدولية.

شغلت كاغ منصب نائبة رئيس الوزراء الهولندي ووزيرة المال منذ كانون الثاني/يناير 2022. وسبق لها أن تولت عددا من المناصب البارزة في الأمم المتحدة بما في ذلك منسقة الهيئة الدولية الخاصة للبنان وللبعثة المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا.