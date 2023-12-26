السفيرة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانيسكي

السفيرة الأمريكية لدى بغداد تدعو لوقف الهجمات على قوات التحالف في العراق

26 ديسمبر، 2023
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دعت السفيرة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانيسكي اليوم الثلاثاء إلى وقف الهجمات التي تستهدف مقرات قوات التحالف الدولي في العراق.

وذكرت السفيرة في منشور على موقع (إكس) أنه “ليس لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن أولوية أعلى من حماية الأفراد الأمريكيين الذين يخدمون في مناطق الخطر” في إشارة إلى قوات بلادها المنتشرة في العراق ضمن قوات التحالف الدولي.

وأضافت أن “قوات التحالف والولايات المتحدة الموجودة في العراق هم ضيوف على الحكومة العراقية وأن الهجمات الموجهة ضدهم تعد هجمات ضد العراق ويجب أن تتوقف هذه الهجمات من قبل الجماعات الإرهابية”.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق اليوم شن غارات جوية على ثلاث منشآت تابعة ل (كتائب حزب الله) والجماعات التابعة لها في العراق ردا على سلسلة هجمات ضد موظفين أمريكيين في العراق.

وأعربت الحكومة العراقية عن إدانتها للقصف الأمريكي الذي وصفته بالعدائي وينتهك السيادة العراقية مشيرة إلى أنه تسبب بمصرع منتسب أمني واحد وإصابة 18 آخرين بينهم مدنيون.

وصعدت فصائل عراقية مسلحة هجماتها ضد القواعد العسكرية العراقية التي تضم مستشارين من قوات التحالف الدولي منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

المصدر
وكالات
الوسوم
26 ديسمبر، 2023
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