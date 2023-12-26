الأمم المتحدة تعرب عن “قلقها البالغ” إزاء القصف في وسط غزة

الأمم المتحدة تعرب عن “قلقها البالغ” إزاء القصف في وسط غزة

قال سيف مجانجو المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المفوضية الأممية “قلقة للغاية” إزاء استمرار القصف الصهيوني على وسط قطاع غزة.

وذكرت المفوضية اليوم الثلاثاء، نقلا عن معلومات من منظمة أطباء بلا حدود، أنه منذ 24 كانون الأول/ ديسمبر لقي 137 شخصا حتفهم في مخيمين للاجئين.

وذكر أنه: “من المثير للقلق بصفة خاصة أن هذا القصف العنيف الذي تم مؤخرا يأتي بعدما أمرت القوات الصهيونية السكان في جنوب وادي غزة بالانتقال إلى وسط غزة وتل السلطان في رفح”.

وأضاف: “وردت تقارير عن تنفيذ القوات الجوية الإسرائيلية ما يربو على 50 ضربة عبر وسط غزة في 24 و 25 كانون الأول/ ديسمبر، بما في ذلك مخيمات البريج والنصيرات والمغازي للاجئين”.

وتم تدمير جميع الطرق بين المخيمات، مما زاد الوضع الكارثي سوءا فيما يتعلق بتوزيع الإمدادات.

وذكّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن القوات الصهيونية يجب أن تقوم بكل ما في وسعها لتجنب الإضرار بالمدنيين كي تمتثل للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف مجانجو: “إن التحذيرات وأوامر الإجلاء لا تعفيهم من النطاق الكامل لالتزامات القانون الدولي الإنساني”.