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السويد تقترب من الانضمام لحلف الأطلسي بعد تحرك في البرلمان التركي

26 ديسمبر، 2023
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وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي اليوم الثلاثاء على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي، في خطوة رئيسية نحو توسيع الكتلة الغربية بعد تأخير دام 19 شهرا طالبت خلالها أنقرة ستوكهولم بتقديم تنازلات مرتبطة بالإرهاب.

والخطوة التالية هي إجراء تصويت كامل في البرلمان، ومن المتوقع أيضا إقراره. ومن المرجح أن يتم إجراؤه في غضون أسابيع. وبعد ذلك سيوقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليصبح قانونا، ليختتم بذلك عملية أحبطت بعض حلفاء أنقرة وكانت بمثابة اختبار لعلاقاتها مع الغرب.

وطلبت السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وبينما صدقت أنقرة على طلب فنلندا، فقد أثارت اعتراضات على طلب السويد حول ما قالت إنه حماية ستوكهولم لجماعات تعتبرها أنقرة إرهابية.

المصدر
رويترز
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26 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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