قسم اللغة الإنجليزية في جامعة عبدالله السالم ينظم معرض مشاريع طلاب البرنامج التحضيري بمشاركة 60 فريقًا

تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم الأستاذة الدكتورة موضي الحمود نظم قسم اللغة الإنجليزية معرض مشاريع طلاب البرنامج التحضيري في جامعة عبدالله السالم بمشاركة 60 فريقًا من طلبة البرنامج، وذلك يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 في الحرم الجامعي الكائن في منطقة الخالدية.

وتهدف هذه الفعالية إلى إعطاء فرصة لجميع طلاب البرنامج التحضيري لعرض مشاريعهم الجماعية لزملائهم الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية.

وفي إطار الفعالية قدم الطلابعرضًا لمشاريع ومنتجات صنعوها بأنفسهم في مجالات التكنولوجيا والروتين والحياة الصحية، علاوةً على عرض الطلاب المتطوعين لمواهبهم وإبداعاتهم.

رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم أ. د. موضي الحمود

وبهذه المناسبة أثنت رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم أ. د. موضي الحمود على مشاريع طلاب البرنامج التحضيري المشاركين في المعرض، مؤكدةً أن جهودهم وأفكارهم الخلاقة التي تجسدت في مشاريعهم النهائية جلية وتنم عن شباب مبدع ومتميز ويدعو للفخر.

وأضافت أ.د الحمود أن هذه الروح الشبابية الطموحة والفكر المتميز الداعي للابتكار والتطور أساس رؤية جامعة عبدالله السالم، حاثةً أبناءها الطلبة على الجد والاجتهاد لتطوير أنفسهم وبيئتهم، وخلق وعي صحي في مجتمعهم ومستقبل أفضل لوطنهم الغالي، متطلعةً للمزيد من إنجازاتهم المستقبلية في جميع المجالات، متقدمةً بالشكر لجميع المشاركين بالمعرض والقائمين على الفعالية من أعضاء هيئة تدريسية وأكاديمية.

عضو مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور علي فيصل المطيري

ومن جانبه أشاد عضو مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور علي فيصل المطيري بطلبة جامعة عبدالله السالم المتميزين، وجهودهم الجلية التي تجسدت في مشاريع البرنامج التحضيري، معرباً عن تطلعه لتحقيقهم المزيد من الإنجازات التي سترتقي بجامعة عبدالله السالم محلياً وعالمياً، وتضيف لإنجازات الوطن بمخرجات متكاملة ومؤهلة للالتحاق بسوق العمل.

عضو هيئة التدريس في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة عبدالله السالم الدكتورة أمل الليثي

بدورها ذكرت عضو هيئة التدريس في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة عبدالله السالم الدكتورة أمل الليثي أن الفعالية تهدف لنشر الوعي بالمواضيع التي تهم الفرد والمجتمع محلياً وعالمياً، وتنمية المهارات والقدرات التي تعزز الثقة بالنفس والعمل الجماعي باحترافية وتخدم الطلبة في مستقبلهم الأكاديمي، بالإضافة للمنافسة في الإبداع والابتكار في بيئة دراسية محفزة ومتطورة.

من الفعالية

وفي ختام الفعالية تم إعلان أسماء المشاركين بالمشاريع الفائزة وهم كالآتي:

المركز الأول: رناد الحربي، وسارة العتيبي، ومعالي العنزي، وفجر الزعبي.

المركز الثاني: سدرة الباشا، وشهد الهاملي، ومآثر المنصور.

المركز الثالث: النايفة الهاجري، ورفال الخضيري، ورماس العنزي، وحنان الفضلي، وغرام المطيري.

من الفعالية