وزير الشؤون يصدر قرارا بتعديل عقود الموظفين الكويتيين في الجمعيات التعاونية

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا بتعديل عقود الموظفين الكويتيين في الجمعيات التعاونية بمساواتهم مع نظرائهم في سلم الرواتب والأجور الجديد.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العنزي في تصريح صحفي إن القرار تضمن بمادته الأولى أن تبقى عقود التوظيف المستوفية للشروط النافذة وقت التعاقد وكذلك عقود التوظيف المصدقة سابقا من الوزارة سارية ويتم توفيق أوضاع العاملين بموجب هذه العقود طبقا لما تنص عليه أحكام المادة (54) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46 ت) لسنة 2021.

وأضاف العنزي أن المادة الثانية من القرار تنص على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكامه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

وأكد حرص الوزارة على رعاية ودعم العناصر الوطنية وتطوير منظومة العمل التعاوني بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.